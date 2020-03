L’INDIGNOMETRO / Fino a quando dovremo tacere sugli errori del governo?

Gira voce che non si deve fare polemica nei confronti del governo perché siamo in un momento di emergenza. E tutti, sia in sede politica sia in sede giornalistica, proviamo ad adeguarci, anche se ci troviamo di fronte a problemi macroscopici legati all’inadeguatezza di chi ci governa. E così a volte, invece dell’indignometro, attiviamo il calmometro, per evitare di dare sfogo a insulti e considerazioni più che dovute.

Tra gli errori madornali dobbiamo evidenziare quello fatto un paio di settimane fa dal governo, quando di sabato sera ha annunciato il blocco agli spostamenti senza varare immediatamente il provvedimento e determinando fughe ferroviarie da Nord a Sud che hanno creato tanti problemi in tante parti di Italia. Sono passate ore ed ore prima che si capisse qualcosa e poi non è che si sia capito molto. Ma intanto l’esodo c’era stato, e con esso il contagio. L’errore è stato ripetuto in un altro sabato, lo scorso, in cui Conte si è dedicato a dare comunicazioni agli italiani attraverso una tardiva diretta Facebook. Un metodo singolare per dare notizie ufficiali, ma forse voluto per evitare risposte, lasciando il Paese in attesa di un provvedimento che è arrivato molte ore dopo, con molte contraddizioni, e con molti punti poco chiari. Di errori ne potremmo elencare molti altri.

Resta il problema, ancora non chiarito, di uno stato di emergenza decretato il 31 gennaio, con tanto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, senza adeguati provvedimenti di supporto. Era sbagliato proclamare lo stato di emergenza o è stato un errore criminale non varare le norme conseguenti? Di certo c’è una cosa: il calmometro non potrà prevalere troppo a lungo sull’indignometro. Chi oggi governa il paese è un insulto alla razionalità, alla capacità, all’intelligenza.