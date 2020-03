Il posticipo è ormai una ipotesi certa dopo che ieri Canada e Australia hanno fatto sapere che quest’estate non invieranno i loro atleti all’appuntamento del 24 luglio. Lo stesso Comitato olimpico internazionale ha riconosciuto, domenica scorsa, di aver messo all’ordine del giorno la prospettiva di non tenere i Giochi secondo programma a causa della diffusione globale dell’epidemia da coronavirus. Uno stop invocato anche da singoli Comitati olimpici e federazione sportive di vari Paesi e da molti atleti, visto che è diventato impossibile prepararsi al meglio in questi tempi in cui la mobilità è drasticamente ridotta. Dinanzi a questo scenario il Giappone ha dovuto prendere atto che, escluso un ridimensionamento dei Giochi, l’unica via praticabile è il rinvio.