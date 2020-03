Padre Bartolomeo Sorge ne ha fatta un’altra delle sue. Il teologo gesuita non è nuovo ad attacchi anti-sovranisti nel nome dell’accoglienza senza se e senza ma. In passato Matteo Salvini è stato il suo bersaglio preferito, arrivò ad accostarlo alla mafia.

La Russa: padre Sorge peggio di don Abbondio

Questa volta però, in piena pandemia, le esternazioni dell’ex direttore di Civiltà Cattolica, hanno superato i limiti del buon gusto. Almeno secondo Ignazio La Russa. Che in un tweet commenta le dichiarazioni di padre Sorge a proposito del contagio da coronavirus che ha messo in ginocchio la Lombardia. “#PadreSorge dice che temevamo per l’immigrazione selvaggia ma Il #Covid19 è arrivato dalla Lombardia. A parte che qualcuno qui lo ha portato”, scrive il senatore di Fratelli d’Italia. “E che c’entra poco col tema sicurezza e immigrazione. Dico a padre Sorge che un vero prete dovrebbe non aver paura di portare conforto agli ammalati anziché da casa seminare odio sui social. Ma quei preti amano fra Cristoforo, lui sta molto al di sotto anche di don Abbondio”.

Fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus il gesuita vicino a papa Bergoglio non aveva esitato ad attaccare le misure richieste dal centrodestra con post grondanti anti-leghismo in stile sardine. Uno su tutti: “Chi curare prima? I padani? Gli italiani o i contagiati?”.