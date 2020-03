La Calabria ha la sua squadra di governo. E per prima cosa abolisce il superticket

Calabria, la squadra di Jole Santelli è pronta. E già parte bene. “A partire dal prossimo primo aprile e fino al 31 agosto 2020 la Regione Calabria abolisce la quota fissa di 10 euro su ricetta, il cosiddetto superticket, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale”. Lo comunicano in una nota il presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, e il Commissario ad acta Saverio Cotticelli. “Un provvedimento – si legge nella nota – rivolto a tutti i cittadini calabresi e che agevola l’accesso alle prestazioni sanitarie a tutti i soggetti che ne hanno necessità.

La Calabria abolisce il superticket

L’entrata in vigore del provvedimento è subordinata all’ottenimento della certificazione positiva da parte del Comitato Lea congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. A decorrere dal primo settembre 2020 la quota fissa su ricetta è stata abolita con apposita legge per tutti i cittadini italiani”.

Ecco la composizione della giunta

Per quanto riguarda la giunta della Regione Calabria, il Presidente Santelli ha composto l’esecutivo con cui si appresta a governare la Calabria per il prossimo quinquennio”. E’ quanto comunica in una nota la Regione Calabria. “A Domenica Catalfamo – si legge – va la delega alle Infrastrutture, trasporti e urbanistica. Gianluca Gallo avrà assegnata la delega all’Agricoltura, welfare, politiche sociali e per la famiglia. Per Fausto Orsomarso la delega allo Sviluppo economico, industria, piccola e media impresa, Attività turistiche e internazionalizzazione, Politiche e mercato del lavoro.

A Nino Spirlì, la vicepresidenza con delega alla Cultura, ai beni e attività culturali, musei, teatri e biblioteche, associazionismo culturale. Politiche del commercio e dell’artigianato. Legalità e sicurezza. A Francesco Talarico va la delega al Bilancio, politiche del personale”. Al “Presidente Jole Santelli – prosegue la nota – le deleghe: promozione e immagine della Calabria e dei suoi asset strategici turismo, cultura, agricoltura, ambiente e paesaggio. Politiche giovanili. Spettacolo e grandi eventi, film commission, sport. Programmazione nazionale e comunitaria, agenda digitale, affari generali, zes, sviluppo del porto di Gioia Tauro e formazione professionale, nonché i rimanenti ambiti non delegati ai singoli assessori”.

A Orsomarso anche la delega per la Innovazione tecnologica

Nella composizione della Giunta varata dalla governatrice Jole Santelli, a Domenica Catalfamo, oltre a quella già comunicata dalla Regione Calabria, va anche la delega ai Lavori pubblici e alle Pari opportunità. Mentre Fausto Orsomarso avrà anche la delega alle Infrastrutture immateriali e Innovazione tecnologica. Infine, la governatrice Santelli, oltre alle deleghe già ufficializzate, avrà anche quella alla Tutela della salute.