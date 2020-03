Inghilterra senza pudore. “Gli italiani stanno usando la pandemia per non andare a lavorare”. Senza vergogna. Sono le parole di un anchorman britannico, conduttore del programma inglese Malattie imbarazzanti. Per Christian Jessen la quarantena italiana è solo un alibi. E poco importa dei morti, degli ospedali stracolmi, dei medici e infermieri in prima linea. Dei parenti dei morti ai quali è vietato di celebrare l’ultimo saluto con il funerale. Forse Oltremanica le notizie del bollettino di guerra del coronavirus arrivano in ritardo.

Inghilterra fuori controllo: ignoranza e razzismo

Le vergognose parole vengono pronunciate dal giornalista rampante del Regno Unito in un’intervista telefonica sai microfoni di Fubar Radio. E quel che è peggio, Jessen è consapevole dello scivolone. “Dovete scusarmi se dirò qualcosa che può sembrare un po’ razzista. Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto esmettere di lavorare per un po’. Per avere una lunga siesta”.

Neanche a dirlo è favorevole alla aberrante teoria di Boris Johnson. Quella dell‘immunità di gregge. Quella che lascia che i cittadini muoiano ccontagiati per rafforzare il sistema immunitario degli altri. Chapeau.

La rabbia sui social: si vergogni

Da Roma sui social si è scatenato uno tsunami di indignazione contro il giornalista. Che è anche laureato in medicina. “Non è il momento delle polemiche. Ma quando un cretino insulta gravemente tutto un popolo che sta lottando per la vita, non si può tacere. Non so se questo programma sia in qualche canale italiano. Ss così fosse dobbiamo pretendere che sia sospeso immediatamente”. In Italia la trasmissione è trasmetta su Real Time.

“Spero che gli inglesi non paghino un prezzo alto in vite umane e sofferenze per queste parole prive di fondamento. Ci vediamo fra 10 giorni”. Così su Twitter Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e membro dell’esecutivo dell’Oms.

Anche il centravanti della Lazio Ciro Immobile è sceso in campo. “Vallo a dire ai parenti di chi muore. Sei un testa di caz…”