Il delirio di Renzi: “Riapriamo scuole e fabbriche, tanto il coronavirus durerà anni”

In piena emergenza coronavirus in Italia e nel mondo, Matteo Renzi, a picco nei sondaggi, sceglie una linea controcorrente. Questo virus ci farà ancora male. Non per settimane, per mesi e mesi. Il vaccino non c’è e se andrà bene torneremo ad abbracciarci tra un anno, se andrà male tra due…”. Matteo Renzi in una lunga intervista ad Avvenire vede tempi lunghi per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Riapriamo – chiede il leader di Italia Viva – . Perché non possiamo aspettare che tutto passi. Perché se restiamo chiusi la gente morirà di fame. Perché la strada sarà una sola: convivere due anni con il virus”.

Renzi vuole riaprire tutto subito

Per l’ex premier “bisogna consentire che la vita riprenda. E bisogna consentirlo ora. Sono tre settimane che l’Italia è chiusa e c’è gente che non ce la fa più. Non ha più soldi, non ha più da mangiare. I tentacoli dell’usura si stanno allungando minacciosi specialmente al Sud. Senza soldi vincerà la disperazione e si accende la rivolta sociale. I balconi presto si trasformeranno in forconi; i canti di speranza, in proteste disperate”.

Il leader di Italia viva conclude:. “Serve un piano per la riapertura e serve ora. Le fabbriche devono riaprire prima di Pasqua. Poi il resto. I negozi, le scuole, le librerie, le Chiese. Serve attenzione, serve

gradualità. Ma bisogna riaprire”.

Lo stop di Pregliasco

“Pensare di riaprire le scuole è prematuro. E’ giusto pensare al futuro ma serve molta attenzione. Dovremmo convivere con il fatto che pandemie come questa possono anche tornare, è accaduto con la Spagnola. Questo virus non ce lo toglieremo dai piedi velocemente, ma in questa fase è necessario agire per poter arginare la dimensione di morti che c’è stata in Lombardia”. Questa la replica a Renzi del virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco.

Lucarelli e Adinolfi scatenati

Matteo Renzi “dovrebbe venire a farsi un giro negli ospedali lombardi e magari fare una lunga chiacchierata con

un epidemiologo”. Lo afferma su Twitter Selvaggia Lucarelli, in risposta all’intervista del leader di Italia Viva. Anche l’altro blogger, Mario Adinolfi, tuona contro Renzi. “Folle intervista ad Avvenire di Renzi che, al 2.9% nell’ultimo sondaggio (e c’è chi sfotte il PdF che prende l’1.3%), prova a fare il Craxi della trattativa quando tutti erano per la fermezza. Renzi propone di aprire subito le fabbriche (‘prima di Pasqua’) e il 3 maggio le scuole”. E’ la posizione del leader del Popolo della Famiglia.