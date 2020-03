Il centrodestra vince le suppletive in Umbria. Ma non ha fatto lo stesso clamore di Gualtieri…

Il centrodestra vince in Umbria. Ma la grande stampa ne parla meno rispetto alla vittoria del Pd Gualtieri. Sarà comunque la giovane Valeria Alessandrini il nuovo senatore che rappresenterà il collegio Perugia-Terni a Palazzo Madama. Incontenibile la soddisfazione del senatore di Forza Italia, Francesco Giro che ha dato l’annuncio della vittoria. “Nelle elezioni suppletive in Umbria per il prestigioso collegio senatoriale di Rieti-Perugia la vittoria del centrodestra è netta e il successo personale del consigliere regionale della Lega Valeria Alessandrini è altrettanto inequivocabile e lusinghiero, un forte incoraggiamento anche per la giunta regionale guidata dalla presidente Tesei che da oggi avrà in Senato un’ottima collega che prenderà il suo posto”.

La candidata del centrodestra supera il 53 per cento

Sarà infatti la leghista Valeria Alessandrini la rimpiazzare al Senato Donatella Tesei, divenuta governatrice dell’Umbria. Nelle suppletive di ieri, la candidata del centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) ha ottenuto il 53.74% delle preferenze. Distaccata la candidata del centrosinistra, Maria Elisabetta Mascio ferma al 38.03% , mentre il cinque stelle Roberto Alcidi ha ottenuto il 7.49%. Nel collegio umbro hanno votato 44.449 elettori, il 14.51% degli aventi diritto.

Il prestigioso curriculum della Alessandrini

Valeria Alessandrini ha un curriculum di tutto rispetto. Nata nel 1975 a Terni, è laureata in Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali presso l’Università degli Studi della Tuscia. Ha redatto la tesi a Milano presso lo studio e la Fonderia del Maestro Arnaldo Pomodoro. Attualmente è insegnante di materie letterarie e di Storia dell’arte.

Membro del direttivo regionale Uil Scuola. Alessandrini inoltre ha una serie importante di master e certificazioni varie.

Sostituirà la governatrice Tesei

“In piena emergenza Coronavirus la Alessandrini vince le suppletive umbre, ribaltando il trend negativo del centrodestra nelle suppletive. E’ anche una conferma dell’apprezzamento per la governatrice Tesei, che si è evidenziata per serietà anche nell’emergenza sanitaria”. Così Gianfranco Rotondi (Fi) commenta su Twitter la vittoria del centrodestra nelle suppletive umbre.