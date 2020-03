Gli Usa entrano nell’emergenza. Melania Trump twitta ma non si fa vedere in pubblico

Melania Trump non si fa vedere. Ed è strano. Negli Usa i casi di contagio dovrebbero essere sui tremila: sono raddoppiati in un paio di giorni. Le vittime sono quasi 60. E il focolaio sembra essere New York. Nella Grande Mela stanno chiudendo tutto: scuole, locali, ristoranti, teatri, cinema, anche se si vede ancora in giro molta gente. Anche due deputati dell’assemblea dello Stato di New York hanno preso il coronavirus. Ma non il presidente Donald Trump, che si è sottoposto al test, sia pure dopo molte esitazioni.

Melania per ora mantiene un basso profilo

Da quando anche gli Stati Uniti sono entranti nell’emergenza coronavirus, però, Melania Trump sta mantenendo in generale un basso profilo, senza mostrarsi in pubblico. Un atteggiamento, sottolinea oggi la Cnn, che è in netto contrasto con quello tenuto da altre first lady in occasione di momenti di crisi nazionale. Comparsa in pubblico l’ultima volta il 10 marzo scorso, per una conferenza della Pta, l’associazione dei genitori ed insegnanti, durante la quale non ha mai parlato del coronavirus, Melania ha postato ieri il suo primo tweet sull’emergenza negli ultimi quattro giorni.

“Questa nazione supererà la crisi”

Dopo che, sempre l’11 marzo, ai suoi oltre 13 milioni di follower Melania aveva scritto: “Il nostro grande Paese sta combattendo contro il coronavirus, questa nazione è forte e pronta e supererà la crisi”. “Con le nostre vite cambiate drammaticamente, soprattutto in questi ultimi giorni, io incoraggio tutti a seguire le linee guida dei Cds, mantenere le distanze in questo momento è veramente importante”, ha scritto ieri la first lady.

La Cnn: non abbiamo notizie sulla sua salute

La Cnn afferma di non avere avuto risposte dalla Casa Bianca alla richiesta di informazioni sulla salute della first lady. Né su sue prossime apparizioni in pubblico e interventi sull’emergenza. L’emittente precisa inoltre che Melania Trump non è andata nella residenza in Florida di Mar-a-Lago per l’incontro tra il marito e Jair Bolsonaro il 7 ed 8 marzo scorsi. Dopo che l’addetto stampa del presidente brasiliano ed altre tre persone che hanno partecipato all’evento sono risultate positive al coronavirus, sia Bolsonaro che Trump si sono sottoposti al test risultando entrambi negativi.