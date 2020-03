Fratelli d’Italia ringrazia la Fondazione An per le protezioni alle forze armate e dell’ordine

Fratelli d’Italia dice grazie. “Ringraziamo la Fondazione Alleanza nazionale per aver accolto con favore la proposta del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, di destinare una parte dei soldi raccolti con la campagna Orgoglio Tricolore alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine”. Si legge in una nota di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia dice grazie alla Fondazione An

“La cifra pari a 250mila euro,sarà quindi utilizzata per l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione, strumenti utili per la prevenzione della diffusione del contagio. Dopo la donazione di 500 mila euro all’ASST Papa Giovanni XIII di Bergamo, alla quale Fratelli d’Italia ha contribuito con i tutti i suoi deputati, amministratori locali, dirigenti e simpatizzanti, ora si vuole dare un segnale concreto di vicinanza a di supporto a tutti gli uomini e a tutte le donne delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine che ogni giorno affrontano in prima linea questa grave emergenza”.

Altri 250 mila euro stamattina per le mascherine

Proprio stamattina la Fondazione Alleanza Nazionale ha deciso di destinare 250.000 euro, derivanti dalla Raccolta Fondi Orgoglio Nazionale per l’emergenza Covid, all’acquisto di dispositivi di protezione personale e prevenzione contagio che verranno ovviamente consegnati direttamente alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine secondo intese già avviate. Questo impiego di fondi fa seguito dunque ai 500.000 euro già inviati ad inizio settimana all’Ospedale di Bergamo.” Lo ha dichiarato il Presidente della Fondazione An Giuseppe Valentino al termine della riunione odierna.

Scrive un grazie su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che nel post riporta anche le modalità per contribuire all’iniziativa Orgoglio Tricolore. “Un piccolo ma importante gesto nei confronti di chi ogni giorno rischia la propria vita in strada per difendere la salute e la sicurezza di tutti noi”.

Aderite alla raccolta di fondi Orgoglio nazionale

Raccolta fondi finalizzata al contrasto dell’epidemia Covid-19 e ai suoi disastrosi effetti sociali.

Chiunque può donare con un contributo sul codice IBAN IT06E0100503373000000000959

intestato a Fondazione Alleanza Nazionale.

Causale: emergenza coronavirus erogazione liberale ex articolo 66 dl 17 marzo 2020 n. 18