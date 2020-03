Dalla Fondazione An altri 250mila euro contro il coronavirus. Consegnati direttamente

Coronavirus, la Fondazione Alleanza Nazionale ha determinato di destinare altri 250.000 euro, derivanti dalla Raccolta Fondi Orgoglio Tricolore per l’emergenza Covid, all’acquisto di dispositivi di protezione personale e prevenzione contagio che verranno consegnati direttamente alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine secondo intese già avviate. Questo impiego di fondi fa seguito ai 500.000 euro già inviati ad inizio settimana all’Ospedale di Bergamo. Lo ha dichiarato il Presidente della Fondazione An Giuseppe Valentino al termine della riunione odierna.

Il 20 marzo scorso, il comitato esecutivo della fondazione Alleanza Nazionale aveva deliberato, nel corso di un riunione in conferenza telefonica, di partecipare con 1 milione di propri fondi alla raccolta che essa stessa ha promosso. Si dà atto che sono già arrivate diverse donazioni anche da privati cittadini, parlamentari nazionali ed europei e consiglieri regionali. Il comitato esecutivo aveva inoltre deliberato l’invio di una prima tranche di 500.000 euro per l’Ospedale di Bergamo, struttura vitale per rispondere al dramma che stanno vivendo gli abitanti della zona in questo momento più colpita in Italia.

I primi 500mila euro all’ospedale di Bergamo

Il Presidente Valentino, nell’aprire la campagna, ha dichiarato: Il Governo ha inseguito gli eventi senza prevederli come avrebbe dovuto fare perché non li ha capiti. In pochi giorni si sono susseguiti più decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio, circolari varie: un vero e proprio caos normativo difficile da comprendere ed attuare.

Ulteriore riprova questa delle insufficienze del Governo e della sua approssimazione. Questo è, comunque, un problema di cui da tempo subiamo le conseguenze e che le particolari vicende di questi giorni rendono più tragicamente attuale”.

“Chi ci governa è inadeguato”

“L’inadeguatezza delle attività di chi ci governa che fortunatamente nell’ordinaria amministrazione si è avvalsa dalla esperienza di alcuni settori delle strutture dello Stato più consolidate, in questa difficile e tragica circostanza si è rivelata in tutta la sua ampiezza.

Molte ragioni impongono la presa di coscienza di tutti coloro che possono dare un apporto utile ad incidere positivamente sui tempi tristissimi che stiamo vivendo. È per questo che la Fondazione di AN non intende tirarsi indietro. E darà il suo contributo affinché possa superarsi questa fase così buia e complessa che l’Italia sta vivendo”.