Francia, il numero dei contagi raddoppia ogni tre giorni. Ma la movida continua in tutto il Paese

La Francia in ritardo. Ieri si è addirittura votato, ma del risultato non frega niente a nessuno. Il coronavirus chiude l’Europa, in attesa che faccia chiudere il pianeta. Il segnale più evidente è che il presidente francese Emmanuel Macron torna a parlare alla nazione stasera alle 20. Secondo quanto riferito dall’Eliseo, Macron annuncerà le nuove misure che saranno decise in giornata, durante una riunione del Consiglio di difesa. Macron si era già rivolto ai francesi con un discorso giovedì. E anche nello scorso fine settimana in Francia si era vista movida, gente in giro , assembramenti. Come in Italia una settimana fa.

Francia, la situazione si deteriora rapidamente

L’epidemia di coronavirus in Francia è “molto preoccupante” e la situazione si sta “deteriorando molto rapidamente” al punto che il numero dei contagi in questa fase raddoppia ogni tre giorni. Lo ha dichiarato il direttore generale della Direzione sanitaria francese, Jerome Salomon, all’emittente France Inter. Intanto si terrà oggi un vertice straordinario del leader del G7 in videoconferenza per discutere dell’emergenza coronavirus. L’obiettivo è di coordinare gli sforzi sulla ricerca di un vaccino e delle cure e lavorare sulla risposta economica e finanziaria.

Marine Le Pen in autoisolamento chede misure più restrittive

Intanto si apprende che la leader della destra francese Marine Le Pen è in autoisolamento. Non è chiaro se sia risultata positiva al coronavirus. Poche ore fa la Le Pen ha fatto un appello al presidente Macron affinché siano chiusi i confini con i Paesi maggiormente infettati, ossia Italia e Spagna. E ha anche chiesto di interrompere i voli da e per l’Iran, altro Paese colpito. La Le Pen ha aggiunto che probabilmente il secondo turno delle elezioni in FGrancia non si terrà, vista la situazione.

La Germania ieri ha chiuso i confini con i vicini

Chissà che Macron non debba seguire le indicazioni del suo peggior nemico politico e quelle del Paese che ha spesso dileggiato, l’Italia… Ieri intanto il governo tedesco ha deciso la chiusura dei confini con Francia, Austria e Svizzera, a partire dalle 8 di oggi. La decisione è stata presa dalla cancelliera Angela Merkel, da ministro dell’Interno Horst Seehofer e da quello della Sanità Jens Spahn, in accordo con le autorità del Baden-Württemberg, del Saarland e della Renania-Palatinato. La libera circolazione delle merci dovrebbe rimanere garantita, così come i pendolari possono anche continuare ad attraversare i confini. Il confine con la Polonia era già stato chiuso su iniziativa del governo di Varsavia.