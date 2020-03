E’ stato dirompente. Dopo il video di Fabio Rampelli parte la campagna “plastica” di presa di distanza dalla Ue. Giorgia Meloni lo spiega. Effetto contagio? «Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli rimuove la bandiera europea dal suo ufficio, così come tanti sindaci ed esponenti di Fratelli d’Italia stanno facendo, spontaneamente, in questi giorni”. Una tam tam che corre per tutta l’Italia.

Meloni: come Rampelli tanti sindaci di FdI

“Un forte messaggio a quest’Europa che abbandona l’Italia nel momento di maggiore bisogno. E la fotografia di un sentimento diffuso in Italia”, spiega la leader di Fratelli d’Italia. “Di gente che chiede all’Europa di esistere ora. Perché l’alternativa sarà dissolversi, sotto il peso di una Germania che non vuole rinunciare ai privilegi con i quali ha piegato le altre nazioni in questi anni”.

La posizione di FdI è nota. Sulla Ue come sul Mes. L’Europa che abbiamo sognato non è questa. “Basta con il racconto dove la Germania non ci vuole fare le concessioni – sbotta la Meloni- la Germania grazie alla moneta unica negli ultimi 20 anni si è arricchita sulle spalle nostre. Se la Germania non accetta e in questa fase l’Ue decide di non dare una mano, l’Europa si dissolve“. E precisa: “Non è l’Italia che deve uscire dall’Ue perché non esiste se non è in grado di dare una mano. Non è un problema dell’Italia che esce, ma dell’Europa che non esiste più”.

“Non si tratta di uscire, ma dell’Europa che non c’è

Le parole della Meloni di qualche ora fa non nascondono il disappunto per il comportamento tenuto dai vertici Ue in questa fase di emergenza. E, per dimostrarlo, ha ricordato appunto l’iniziativa del”nostro vicepresidente della Camera”. Che ha tolto la bandiera dell’Ue, sostituendola con quella dell’Italia. E ha sottolineato ‘Forse ci vediamo dopo. Forse’.