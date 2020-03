Rampelli toglie la bandiera europea dal suo studio, il video vale più di tante parole: “Forse ci vediamo dopo. Forse”

Un gesto da incorniciare. Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli ha deposto la bandiera Ue dal suo studio di Montecitorio. “Forse ci vediamo dopo, forse”, dice al termine del video, trasmesso sul suo profilo fb. Un video fatto di silenzi che valgono più di tante parole. Al suo posto il nostro Tricolore. Un gesto di grande impatto emotivo. C’è tutto l’orgoglio italiano.

Le parole le conosciamo. Rampelli ha sempre stigmatizzato le modalità cui le istituzioni europee hanno trattato l’Italia dall’inizio di questa pandemia. Strigliando il governo a battersi per la dignità del nostro Paese. Un comportamento indecente e indecoroso: L’Europa è fallita. In questo frangente, alla prima difficoltà ha gettato giù la maschera. La risposta da parte di chi presiede le istituzioni italiane, come la vicepresidenza della Camera, è una e una soltanto. Mettere in primo piano il nostro tricolore. E rimandare a un “arrivederci, forse”, il vessillo dell’Europa.

Il video sta facendo il giro del web. Il gesto è apprezzato e ha migliaia di condivisioni in poco tempo dalla sua pubblicazione. Gli italiani che apprezzano la coerenza con cui FdI sta dando il suo contributo essenziale all’emergenza coronavirus plaudono a questo gesto di Fabio Rampelli. Che tutti ci rappresenta.