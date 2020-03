Disperato appello di 7 italiane bloccate a Marrakech: “Chiediamo un aiuto militare” (video)

Marrakech, cronaca di un’odissea. Un gruppo di 7 signore partite regolarmente dall’Italia ai primi di marzo verso il Marocco sta patendo un’odissea senza fine. Ora il gruppo si trova a Marrakech, bloccato, senza la possibilità di rimpatriare. Dopo che la compagnia Ryanair ha cancellato i voli. (Clicca qui per ascoltare Il loro appello disperato.)

Il Consolato non è stato loro di alcun aiuto: "è stato infatti consigliato più volte di uscire dal Marocco al più presto e di raggiungere qualsiasi destinazione possibile in Europa; e successivamente di trovare un modo per arrivare in Italia senza aiuto né sostegno. In questa situazione, con i voli per l'Italia sospesi, potete immaginare l'angoscia del gruppo. Un'odissea che ci viene raccontata dal sitoliberoreporter.it. L'inefficacia e l'impreparazione del nostro governo esce allo scoperto soprattutto quando le situazioni delicate toccano il ministro inesistente: Di Maio.

Italiane disperate: l’appello a Di Maio….

Le sventurate italiane bloccate in Marocco si appellano all’Unità di crisi della Farnesina. Che ridere. “Che il nostro Ministro degli Esteri Luigi DI Maio, si premuri per organizzare questo rientro”. Essere nelle mani di Maio purtroppo è una sciagura nella sciagura. Dunque, la situazione è seria. “Nessuno ci assiste”: non hanno più denaro. “Se la Farnesina non risolve, chiediamo un aiuto militare”.

Altri turisti nel panico

Una destinazione sciagurata. Le signore non sono le sole. Un’ottantina di turisti italiani sono rimasti bloccati a Marrakech. Il volo Tui Fly verso Torino è rimasto a terra senza dare alcun preavviso. Infatti sono nei guai senza un sostegno, neanche morale.

Per questo Giorgio Faccio, avvocato, tra i passeggeri di quell’aereo si è sfogato. Come Leggiamo su Torino Oggi: “Abbiamo scoperto solo al momento dell’imbarco che il volo era stato annullato. Nessuno ci ha avvisati prima”. Non ci stupiamo. Centralini bloccati e telefoni muti: Quindi, “Molti tra di noi hanno tentato di comprare un biglietto per l’Italia. Anche per i giorni successivi, collegandosi a internet. Sui siti l’acquisto è immediato, ma nel giro di un quarto d’ora si riceve un messaggio” Niente volo. Rimborso del biglietto, forse”.