Dalla Fondazione Alleanza nazionale prima tranche di 500mila euro per l’ospedale di Bergamo

Il comitato esecutivo della fondazione Alleanza Nazionale ha deliberato, nel corso di un riunione in conferenza telefonica, di partecipare con 1 milione di propri fondi alla raccolta che essa stessa ha promosso. Si dà atto che sono state già ricevute diverse donazioni anche da privati cittadini, parlamentari nazionali ed europei e consiglieri regionali.

Il comitato esecutivo ha inoltre deliberato l’invio di una prima tranche di 500.000 euro per l’Ospedale di Bergamo, struttura vitale per rispondere al dramma che stanno vivendo gli abitanti della zona in questo momento più colpita in Italia. Lo comunica il Presidente della Fondazione Alleanza Nazionale, Giuseppe Valentino