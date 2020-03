Fabrizio Salini ha capito o no che cosa succede in Italia, a partire da quello che la Rai sta facendo alla Meloni? L’amministratore delegato di viale Mazzini si rende conto di come sta cambiando l’Italia? Oltre che barcamenarsi tra gli appetiti mai soddisfatti dei partiti, il numero uno dell’azienda del servizio pubblico ha un dovere: ristabilire il minimo di decenza nei telegiornali che manteniamo noi cittadini italiani.

Il trattamento verso Fratelli d’Italia è scandaloso. Faccia come noi e si metta a spulciare i dati dell’ultimo mese disponibile, gennaio. Trentuno giorni in cui non era ancora esploso come ora il dibattito sul coronavirus. A gennaio prevaleva la politica interna, è stato il mese delle elezioni regionali, delle proposte sulle soluzioni italiane per la crisi libica e dell’autorizzazione a procedere su Salvini per il caso Gregoretti e le conseguenti polemiche sull’immigrazione.

Meloni e Rai: il caso Tg1

Un partito che l’ultimo sondaggio – ieri sul Corriere della Sera – balza al 13,3 ad appena lo 0,7% dai Cinquestelle – e che ad ogni elezione si piazza oltre la doppia cifra, è incredibilmente sottovalutato dai telegiornali. Giorgia Meloni ultima – come mostra la tabella – tra i dieci protagonisti del dibattito.