” Mettete le mascherine… se le avete”. L’amara ironia di Romina Power, su Instagram, si abbatte sulla carenza di dispositivi di protezione individuale che caratterizzano l’emergenza coronavirus in Italia. In piena emergenza coronavirus, con un clamoroso deficit di presidi sanitari, quegli appelli a restare a casa e a uscire solo per necessità, dotandosi di mascherine che non si trovano, fa rabbia.

Romina Power posta la foto del padre

Ecco perché l’attrice posta, a corredo del commento, una foto del padre, l’attore Tyrone Power, che, in una scena vecchio film in bianco e nero, indossa una mascherina. Una denuncia che va nella direzione della gente comune. Ma la questione si fa ancora più urgente se si parla di medici e infermieri.

Le bacchettate dell’Oms sulle mascherine

“La carenza globale cronica di dispositivi di protezione individuale”, dalle mascherine ai camici, dai guanti agli occhiali, “è ora una delle minacce più urgenti alla nostra capacità collettiva di salvare vite umane”. A sottolinearlo nel report quotidiano su Covid-19 è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che riporta le parole del direttore generale dell’agenzia Onu per la salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il Dg spiega: “L’Oms ha spedito quasi 2 milioni di singoli articoli di protezione in 74 paesi che ne hanno maggiormente bisogno e ci stiamo preparando a inviare un’altra quota simile in altri 60 paesi. Ma è necessario molto di più – esorta – Questo problema può essere risolto solo con la cooperazione internazionale e la solidarietà

internazionale”. Quando gli operatori sanitari sono a rischio, incalza Ghebreyesus, “siamo tutti a rischio”.

L’ottimismo del governo

“Ieri è stato un giorno importante per la distribuzione delle mascherine e anche di un cospicuo numero di ventilatori. C’è un fabbisogno molto grande e grazie agli importanti arrivi di mascherine e di materiali si sta andando a colmare questo gap. Un gap che ancora c’è soprattutto per le mascherine Ffp2 che sono quelle più utilizzate da alcuni sanitari”. A dirlo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa. Nel giorno del bilancio luci e ombre sulle cifre quotidiane del coronavirus, Borrelli ostenta ottimismo sulla questione mascherine.

“Le quantità e le forniture che sono state acquisite nel corso del tempo, anche dal commissario Arcuri, ci permettono di direi che stiamo andando verso una situazione in cui sarà sempre minore. E si annullerà quello che è il deficit di mascherine, mi auguro il prima possibile. Questa settimana – ha spiegato Borrelli – ci sono importanti consegne di mascherine che arrivano dall’estero”.

E dal commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, arriva l’annuncio: “Da domani l’Italia inizierà a produrre mascherine”.