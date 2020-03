Coronavirus, Fontana al governo: «In Lombardia chiudete tutto tranne alimentari e farmacie»

«Abbiamo inviato al governo le proposte concordate con i sindaci relative a ulteriori misure di contenimento della diffusione del coronavirus. Abbiamo chiesto la chiusura di tutto, non possiamo andare avanti con questi aumenti di contagi, non possiamo permettercelo». È quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto in diretta a Italia7Gold. Fontana ha chiesto che rimangano aperte solo «tutte le attività considerate essenziali per continuare la vita ordinaria, dalla catena alimentare all’energia ai rifiuti, e quelle attività imprenditoriali collegate a catene mondiali da cui non possono distaccarsi altrimenti ne avrebbero danni eccessivi».

Ecco le iniziative indifferibili

«Il documento – prosegue Fontana – contiene il dettaglio di quelle che sono le iniziative che consideriamo indifferibili. Sulla base dei dati scientifici in nostro possesso e già comunicati ieri pomeriggio al governo. Nel corso della riunione con i ministri Boccia e Speranza e con i presidenti delle Regioni. Oltre che all’Istituto Superiore di Sanità». Oggi in Lombardia, dice Fontana: «Ci sono stati 1.500 nuovi contagi».

Coronavirus, il documento della Regione Lombardia

Le proposte sono state formalizzate oggi al governo dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in accordo con i sindaci della Lombardia. ecco il provvedimento. Nel documento si parla di «chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio. Ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità». E anche «di tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione (es. ostelli, agriturismi, ecc..). A eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di servizio pubblico». Sono alcune delle richieste inviate dalla Lombardia al governo. Si chiede inoltre «la chiusura di tutti i centri commerciali. Degli esercizi commerciali presenti al loro interno e dei reparti di vendita di beni non di prima necessità. Restano aperte le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità».

Coronavirus, chiusura di bar e parrucchieri

Inoltre, «chiusura di bar, pub, ristoranti di ogni genere, delle attività artigianali di servizio (es. parrucchieri, estetisti, ecc…). Ad eccezione dei servizi emergenziali e di urgenza. Di tutti i servizi terziari e professionali, ad eccezione di quelli legati alla pubblica utilità e al corretto funzionamento dei settori richiamati nei punti precedenti». Si comunica inoltre che «per quanto riguarda le restanti attività produttive, è già stato raggiunto un accordo con Confindustria Lombardia. Provvederà a regolamentare l’eventuale sospensione o riduzione delle attività lavorative per le imprese». «Sono in via di definizione ulteriori accordi – si legge ancora nella proposta – con le associazioni di categoria per definire misure contenitive specifiche aggiuntive».