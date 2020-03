Coronavirus, Fontana vuole denunciare il governo: “Mi sono rotto le scatole”

“Oggi andrò a presentare un esposto alla Procura perchè mi sono rotto le scatole”. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, sarebbe pronto a denunciare il governo e il premier Conte. Secondo quanto riferisce Il Giornale, Fontana non avrebbe digerito il caos scatenato dalla fuga di notizie sul decreto che “blinda” la Lombardia, e sul quale, ingiustamente, era stata accusata proprio la sua Regione.

Coronavirus, le polemiche di Fontana sul decreto

Intervenuto in collegamento con Mattino 5, il governatore ha specificato: “L’unica cosa in cui la Regione Lombardia è intervenuta, è stata su una telefonata della Cnn che chiedeva conferma del documento, che loro avevano già. Si è cercato di strumentalizzare la situazione come sempre. Ho ricevuto copia del decreto quando ormai era stata già diffusa sui social, cosa che mi ha lasciato perplesso”. Da qui l’intenzione di portare la vicenda in Procura.

Il Lombardia gli ospedali sono pieni

“Ci troviamo di fronte a numeri tali da dover inventare ogni giorno soluzioni nuove per fronteggiare le necessità. Abbiamo rimediato posti letto di terapia intensiva dove fino a ieri era impensabile. Abbiamo comprato 1.400 caschi di respirazione in dieci giorni, reclutato e spostato personale. Ma stiamo anche già ipotizzando l’utilizzo di spazi della Fiera e – se il Governo e la Protezione civile ci aiutano – anche di container per creare nuovi posti letto”. E’ lo scenario d’emergenza anti-coronavirus prospettato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un’intervista pubblicata sul ‘Corriere della Sera‘, nelle pagine di cronaca milanese.

“Per un liberale come me – spiega il titolare della Sanità lombarda – è doloroso pensare a misure del genere”. “Ma gli scenari che stiamo studiando ossessivamente dimostrano che o subentra qualcosa d’altro o il sistema sanitario salta. I numeri del contagio aumentano in modo esponenziale”, sottolinea Gallera. Che torna a ribadire il suo appello ai cittadini. “L’unica strada percorribile è il contenimento dei contatti con le persone”.