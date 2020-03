Coronavirus, Confintesa: «Uniti ce la faremo. Anche noi per responsabilità lavoriamo da casa…»

Appello di Confintesa all’unità per combattere insieme il coronavirus. «In Confintesa non ci sono persone che hanno contrato il Covid-19 ma riteniamo giusto per rispetto delle persone che incontriamo, dei nostri associati, delle nostre famiglie e di noi stessi, senza interrompere il lavoro quotidiano, continuare a prestare la nostra opera dalle nostre case». Lo dichiara Francesco Prudenzano, segretario generale dell’organizzazione Confintesa.

Confintesa: «Rispettare le misure precauzionali»

«Questo non è il momento di dividerci in polemiche inutili ma di rispettare le misure precauzionali suggerite dai medici e recepite dalle recenti disposizioni governative. Questo – continua Prudenzano – non significa fermare l’attività di tutela dei lavoratori. Al contrario, vogliamo dare il buon esempio a cominciare dal nostro personale dipendente e dai nostri collaboratori più stretti. L’Italia e gli Italiani – conclude Prudenzano – debbono dare esempio di unità e rispetto delle regole sanitarie per superare questo delicato momento. Alla fine di questo triste periodo tireremo le somme e se ci saranno recriminazioni da fare, come prevediamo, le faremo e ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. Ora è il caso di dire tutti insieme #celafaremo».