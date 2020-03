Coronavirus, basta con le bufale di Panzironi. Interviene l’AgCom: “Sanzioni a chi gli dà spazio”

Alla fine è intervenuta l’AgCom. E ha di fatto messo al bando Adriano Panzironi e le sue bufale pesudo-scientifiche dalla Tv italiana. L’autorità per le comunicazioni ha infatti avviato un provvedimento sanzionatorio per i canali che editano il suo programma Il cerca salute, ha annunciato procedimenti nei confronti delle altre tv locali che li passano e ha anche inviato una lettera di richiamo a La7, che lo aveva ospitato a Non è l’Arena, dandogli la possibilità di portare alla ribalta nazionale le sue tesi mediche prive di fondamento scientifico, come quella sull’efficacia della vitamina C per prevenire il coronavirus.

Il provvedimento dell’AgCom contro Panzironi

“A seguito di segnalazioni e del monitoraggio d’ufficio, Agcom – si legge nella delibera – ha accertato che il signor Panzironi, le cui trasmissioni sono già state oggetto di sanzione da parte dell’Autorità, reitera la condotta attraverso la diffusione di informazioni fuorvianti e scientificamente infondate su vari generi di malattie e possibili cure o modalità di prevenzione delle stesse. Il signor Panzironi – prosegue l’AgCom – ha inoltre dedicato parte della programmazione a “quello che non ti hanno detto del coronavirus”. Arrivando a suggerire l’utilizzo di vitamina C e D (prodotti commercializzati da LIFE120 e pubblicizzati nel corso delle trasmissioni) per prevenire l’infezione”. Meloni chiede la convocazione del Parlamento a oltranza: “Conte non è in grado” Mattarella scrive al presidente tedesco: “Speriamo che la Ue impari qualcosa…” Il “guru” di Life 120 fa la vittima

A dare notizia della sanzione è stato, sui suoi social, lo stesso Panzironi, rappresentandosi come una vittima della censura e spiegando che “la chiusura del canale Life 120 channel e il fatto di essere bandito da ogni programma televisivo”. “Questa la dice tutta sulla libertà di stampa in Italia”, ha aggiunto Panzironi, annunciando battaglia.

Donzelli: “Era ora. Adesso tocca al governo”

“È un fatto che abbiamo più volte invocato nelle nove interrogazioni che abbiamo presentato. Vigileremo, ma se questo avverrà davvero siamo felici di aver sensibilizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. E invocato più volte l’intervento dell’Agcom per chiedere l’oscuramento mirato a impedire a un uomo che lucra sulla disperazione delle persone di raccontare pericolose bufale in tv”, ha commentato il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.”Mi aspetto – ha concluso – che, dopo questo provvedimento, il governo apra gli occhi interrompendo con effetto immediato qualsiasi rapporto con Panzironi”.