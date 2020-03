A Massimo Giletti vogliamo bene e ci permettiamo di suggerirgli di parlare di vitalizi, perché invitare a Non è l’Arena Adriano Panzironi sul coronavirus inquieta un pò. Non perché non possa esprimere un’opinione, ma che il guru del metodo che ti farebbe campare fino a 120 anni, possa discettare di un morbo come quello cinese non è il massimo da ascoltare.

Anche perché già siamo frastornati da tutte le televisioni. Si alternano politici che parlano dicendo che però deve parlare la scienza; scienziati che litigano in diretta tv; adesso dobbiamo cibarci pure Panzironi sul virus, oltre alle sue diete per le quali va in tribunale conN l’accusa di esercizio abusivo della professione medica?

Panzironi che ne sa di coronavirus?

Non da oggi siamo schierati sul fronte della libertà di cura. Ma esistono anche confini, paletti, limiti. Certo, colpisce pure noi l’esercito di adoratori di Adriano Panzironi. Quando fende le ali della folla che lo attende agli eventi che organizza ricorda i santoni. Ma da qui a chiedergli come si debella il coronavirus che sta martoriando diverse parti del pianeta ci sembra troppo.

E’ evidente che il personaggio crea ascolti tv, attorno a lui c’è curiosità. Ma anche se questo è il core business di Urbano Cairo e quindi di Giletti, bisogna stare attenti alle informazioni che si diffondono. Su questa materia c’è già tanta di quella confusione che alcuni vorrebbero pure rinunciare alle notizie per non “allarmare”. Ma Panzironi sul coronavirus non può avere la pretesa di passare per notizia. Semmai per panzana, come dice Mario Falconi in rappresentanza dell’Ordine dei Medici.

Già bastano i venti milioni di fatturato annuo

E’ senz’altro argomento che ha un fondamento giornalistico la discussione sul suo metodo di nutrizione, su quella che è chiamata la fabbrica degli integratori da oltre venti milioni di fatturato annuo. Quindi non si discute l’invito a parlare in tv del suo “metodo”. Ma andare oltre, francamente no. Che c’azzecca Panzironi col coronavirus…