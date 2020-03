Arriveranno giovedì in Italia sei milioni di mascherine

Giovedì arriveranno le prime 6 milioni di mascherine dei lotti di 100 e 50milioni stipulati dal governo con la Byd e un’altra azienda privata cinese. Nei giorni scorsi era stata la Farnesina ad annunciare l’arrivo di oltre 100 milioni di nuove mascherine, Mascherine da dare in dotazione soprattutto a medici e infermieri.

Di questi due lotti,altre 6 milioni sono previste sabato per un totale di 12milioni di nuove mascherine dalla Cina in arrivo la prossima settimana. E poi 24 milioni di settimana in settimana. Le operazioni per far arrivare in Italia materiale sanitario vedono coinvolti diversi ministeri.

Arriveranno inoltre oggi le 1,2 milioni di mascherine sbloccate dalla Farnesina. “Le mascherine – a quanto si apprende – sono oggi la principale emergenza che stiamo affrontando, per permettere a medici e infermieri di poter continuare a salvare vite”.