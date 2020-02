Una grossa pietra, lanciata da un cavalcavia, ha colpito l’auto su cui stavano viaggiando Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti. È accaduto domenica notte, a San Pelino (frazione di Avezzano) sull’A25 in direzione Roma. Il sasso – si legge sul quotidiano locale “Il Centro – ha mandato in frantumi il parabrezza. I due popolari attori fortunatamente non hanno riportato ferite. Il parabrezza ha attutito l’impatto. E la pietra è poi caduta sulle gambe dei due passeggeri che sono stati a quel punto investiti dai vetri senza però rimanere feriti.

Sasso da un cavalcavia, colpita l’auto di Fresi e Benvenuti I due attori stavano tornando da Gessopalena dove erano andati in scena al teatro comunale con lo spettacolo Don Chisci@tte. Alla guida del veicolo c’era Fresi. Che è riuscito a raggiungere la vicina stazione di servizio Montevelino Nord, in provincia dell’Aquila. Sul posto sono arrivati la polizia stradale di Pratola che ha eseguito i rilievi sul caso e il personale di Strada dei Parchi. I carabinieri di Avezzano hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili del gesto criminale.