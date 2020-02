Elly Schlein, l’outsider fa coming out. Dopo aver concentrato l’attenzione mediatica su di sé per aver fatto incetta di voti con una piccola lista, torna nel centro del mirino. Ma stavolta le affermazioni politico-elettorali non c’entrano. Semmai, c’entrando altre affermazioni: come quelle rilasciate nel corso dell’intervista di Daria Bignardi a L’Assedio sul Nove. «Sto con una ragazza e sono felice», ha rivelato la neo vicepresidente della regione Emilia Romagna, certa di compiacere per quella sua sincerità politically correct il pubblico radical chic sintonizzato sul programma.

Elly Schlein fa coming in tv

E così, dopo aver ripercorso il cammino politico che l’ha portata a ottenere il record di preferenze alle elezioni del 26 gennaio con la sua lista Emilia Coraggiosa, la 34enne Schlein si lancia nel racconto di aspetti inediti della sua vita privata. E non prima di aver timidamente ostentato una certa ritrosia, quando, investita da una domanda sulla sua sfera sentimentale, prova a non farsi travolgere, decisa comunque a non svicolare. «Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, però qui faccio un’eccezione». Poi, l’agognata rivelazione: «Sì, sono fidanzata. Ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molto uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta…».

La Bignardi ringrazia pubblicamente in tv

Lo scoop è servito: e la conduttrice ringrazia. E ricambia. Offrendole su un piatto d’argento la replica doc per chiudere il cerchio del politicamente corretto. Dunque, quando la Bignardi finge di provocare e insinuare, chiedendo alla neo numero due della Regione Emilia Romagna se la compagna cammini un passo avanti o indietro, la Schlein non si fa trovare impreparata. E sorriso di circostanza accattivante, a favore di telecamera afferma: «Sempre fianco a fianco. Questo è l’importante». La rivelazione inedita è servita. Sul web si plaude al coraggio della sincerità. E la Bignardi (e gli ascolti) ringraziano…

Bonaccini plaude su Fb al politically correct