L’Eredità e Caduta Libera: la sfida ora è sui concorrenti gay. Fioccano i coming out (video)

Era successo a Caduta Libera su Canale 5. Un paio di giorno ed è successo anche a L’Eredità su Rai 1. In entrambe le trasmissioni, che sono in competizione nella stessa fascia oraria, c’è stato un concorrente che ha fatto coming out, ovvero che ha dichiarato davanti alle telecamere la propria omosessualità. Sia Gerry Scotti sia Flavio Insinna hanno accolto la “rivelazione” con simpatia e naturalezza, come naturale è stata la dichiarazione di Diego a Caduta Libera e di Francesca a L’Eredità. La tempistica dei due episodi, avvenuti a così breve distanza l’uno dall’altro, però, fa sorgere il sospetto che dietro le notazioni romantiche dei due concorrenti vi possa essere – anche – una precisa scelta autorale.

Il coming out di Francesca a L’Eredità

Al pubblico, comunque, i coming out sono arrivati come qualcosa di spontaneo. Francesca, giovane scrittrice di Manfredonia, ne ha parlato durante il giro di presentazioni iniziali, quando Insinna le ha chiesto di parlare dei suoi sogni. «Volevo scrivere del mio coming out, fare la scrittrice mi è piaciuto, ho scritto un nuovo romanzo pubblicato mesi fa e andiamo avanti», ha risposto Francesca, chiarendo che il primo libro era «un’autobiografia romanzata». Le parole di Francesca sono state accolte senza alcun tentennamento da Insinna, che prima di riprendere i giochi ha augurato alla ragazza un «in bocca al lupo con tutto il cuore».

Diego parla del fidanzato a Caduta Libera

Scena simile si era registrata a Caduta Libera, dove il coming out però è arrivato in conclusione di puntata. Prima di rispondere alla domanda finale, il nuovo campione, Diego, ha risposto a una domanda sul Parco Nazionale del Gargano. «Ho il fidanzato pugliese, figuriamoci!», ha commentato il concorrente, dopo aver dato la risposta corretta. «Sei forte Diego, lo sapevano», ha replicato Scotti, anche lui per nulla sorpreso.

I video dei due coming out

