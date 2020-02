Giorgia Meloni ospite di Tagadà su La7 commenta le parole di Matteo Salvini sull’aborto. A Tiziana Panella che le chiedeva di interpretare le parole del leader della Lega, Meloni risponde: “Chi deve chiarire è Salvini, non io”. Poi sottolinea che l’argomento dell’aborto in Italia non si può discutere in modo approfondito. “Io penso che non può essere un problema dire che quando una donna abortisce è una sconfitta per la società. Tutto quello che noi possiamo fare per impedire a una donna di arrivare a quella soluzione andrebbe fatto”.

Meloni: la prevenzione c’è nella 194 ma non è applicata

Secondo Giorgia Meloni, dunque, c’è un problema di prevenzione che non viene affrontato. “La legge 194 – ricorda – aveva tutta una parte sulla prevenzione che non ha mai avuto applicazione perché in Italia questo tema non si può aprire. Io non penso che l’aborto sia una vittoria, penso che sia una sconfitta. La vera libertà si avrebbe se le donne avessero un’alternativa alla soluzione dell’aborto. Dopo di che c’è il tema dell’incidenza degli aborti tra le immigrate, dati che esistono, ed è un problema che non si vuole vedere”. Infine Meloni si è chiesta “quanta parte di queste donne, magari nigeriane, che si ritrovano a fare numerosi aborti sono in realtà schiave della tratta, donne ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi perché hanno dei riti wodoo sui loro figli? Io ne parlo perché da queste donne ci sono andata e le ho ascoltate”.