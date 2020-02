I Benetton cacciano Toscani (nonostante le scuse): infelice la sua frase sul Ponte Morandi. E la foto con le Sardine

I Benetton hanno cacciato Oliviero Toscani. L’infelice dichiarazione che il fotografo aveva rilasciato in diretta a Un giorno da pecora gli è costata cara. «A chi importa se crolla un ponte?» aveva detto parlando delle polemiche scatenate dalla foto che ritrae Luciano Benetton insieme ai fondatori delle Sardine. La decisione dei Benetton è arrivata nonostante le scuse del fotografo per le frasi riferite al Ponte Morandi. Contro Toscani si erano sollevate critiche sdegnate. «143 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto», aveva detto Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Morandi. Toscani “è confuso”, aveva poi aggiunto. Invitando le Sardine a guardare altrove per cercare eccellenze in Italia, non ai Benetton.

Il fotografo, dopo le prime tiepide scuse, ha fatto il mea culpa: «Mi scuso. Ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto e addolorato». Ma le scuse tardive sono servite a ben poco.

Benetton interrompe i rapporti con Toscani

La reazione del Gruppo, benché anche questa tardiva, è arrivata con una nota. Nonostante le scuse di Toscani lo storico marchio veneto ha deciso di mettere la parola fine alla storica collaborazione con il fotografo.«Benetton Group – si legge nella nota – con il suo Presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi, prende atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo».