Il fotomontaggio è tutto da ridere: A pubblicarlo sul suo account Instagram è Enrico Mentana, artefice con un click di un post esilarante che sta furoreggiando sui social. Protagonisti dello scatto ritoccato e diffuso online dal direttore del Tg La7 sono il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, i duellanti del momento,“ritratti” come la coppia “scoppiata” di Sanremo composta da Morgan e Bugo.

Conte e Renzi come Bugo e Morgan: quando la scoppia scoppia

L’immagine che ironizza con virtuosismi digitali e acrobazie grafico-politiche sulle tensioni in tema di prescrizione, e pubblicata senza alcun commento da Mentana, ha riscosso un enorme successo. Tanto che i “like” – in costante aumento – già ieri erano oltre 14.300. «Genio!», «definitiva», «spettacolare», «grande», «bellissima», «mitico direttore», sono solo alcuni fra le decine e decine di commenti divertiti lasciati dagli utenti. Che continuano a piovere a profusione tra satira politica e sberleffo social.

Il duello a distanza tra Conte e Renzi rimbalzato sul web

Del resto, anche lo scontro tra i due leader politici è stato amplificato dai social. Sul web, infatti, è rimbalzato senza sosta il video del premier Conte che, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, parlando dello scontro con Iv, ha attaccato il suo ex omologo, dichiarando: «Se un giocatore si ferma. Se inizia a pensare a sé. O addirittura a fare dei falli, degli sgambetti, noi la partita non la possiamo vincere». E, via Facebook, è arrivata la replica del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: «Siamo stati attaccati in modo sguaiato. Con parole dure, fuori posto e senza senso. Ma quando uno riceve un calcione, la prima cosa è evitare il fallo di reazione. Noi non faremo falli di reazione».

Mentana dalla metafora calcistica al paragone sanremese…

La metafora politico-calcistica ha dato il là alle recriminazioni virtuali. E Mentana, raccolto l’appello partecipa alla rivisitazione con il suo esilarante fotomontaggio che, nel delirio della politica, rimanda al caos sanremese scatenato da Morgan e Bugo, emblematico ultimo esempio di coppia “artistica” scoppiata in diretta…