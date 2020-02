Claudio Fava: “Aggredito delle Iene”. Ma il video lo smentisce

Claudio Fava, presidente della Commissione antimafia del Regione Sicilia, ha accusato le Iene di “aggressione verbale”. Materia del contendere, un’intervista che andrà in onda stasera su ItaliaUno.

“Non è stata un’intervista ma una aggressione molto violenta nei toni, offensiva nei contenuti e minacciosa nelle forme: senza domande ma con affermazioni false e calunniose e provocazioni”, sostiene Fava. “È stata una operazione ben organizzata – aggiunge -. Chi ha mandato questo signore? A che scopo? È una forma di intimidazione? Un avvertimento affinché nessuno continui a occuparsi di questa vicenda? Se l’obiettivo è intimidire, sono caduti male, si sbagliano. È un atto di una gravità istituzionale irreparabile nei confronti di questa commissione Antimafia”.

Se l’intervista non è accomodante, è aggressione

L’intervista a Fava era incentrata sull’attentato fallito, nel 2016, all’allora presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. La Commissione antimafia del Parlamento siciliano, presieduta da Claudio Fava ha aperto un’inchiesta. Le conclusioni lasciano aperte tre ipotesi: attentato mafioso fallito, atto dimostrativo destinato ad avvertire e addirittura messinscena. Di queste “l’attentato mafioso appare la meno plausibile”.

Fava grida all’aggressione

“Non ho fatto nessuna aggressione all’onorevole Fava ma gli ho gentilmente chiesto un’intervista che lui ha accettato di fare, non ho mai fatto nessuna intimidazione o minaccia né a lui né alla Commissione, non ho alle nostre spalle nessun mandante se non la nostra redazione e l’amore per il lavoro che faccio”, dice l’inviato della trasmissione. “Ci siamo semplicemente permessi di muovere delle critiche sul lavoro svolto dalla Commissione Antimafia riguardo all’attentato ad Antoci e agli uomini della sua scorta”, conclude Pecoraro. Proprio di queste conclusioni clamorose Gaetano Pecoraro è andato a parlare con Claudio Fava, con un approccio critico certo. Ma, guardate, vi sembra un’aggressione?

In effetti, a guardare questo video, pare proprio di no. Ma quando si lamenta un politico di sinistra, tutti corrono in suo soccorso. Senza porsi domande o interrogativi. Non è la prima volta e sicuramente non sarà l’ultima.