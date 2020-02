L’ultimo saluto a Giuseppe De Grada è previsto alle ore 11 di domani 4 febbraio. L’ultimo dei ragazzi che, in quel lembo di deserto, si coprirono di gloria. Che combatterono senza risparmio contro un nemico sovrastante. L’ultimo “Leone di El Alamein” se ne è andato serenamente alla bella età di 99 anni. Le esequie si terranno nella Chiesa parrocchiale di Spessa Po (Pv). Fino al giugno del 2019, circondato dalle premure dei paracadutisti cremonesi, si era voluto lanciare in tandem. L’aveva fatto per i 96 anni. E poi pure per i 98. Ma, con la scomparsa della adorata consorte, ecco il lento spegnersi della sua stessa voglia di vivere. Scevro da ogni lusinga, riservato, lontano da acclamazioni e clamori: così ce lo raccontano le cronache. L’ultimo rimasto (foto dal sito congedatifolgore.com) dei Leoni della Folgore ha vissuto tra gli affetti più cari sino alla fine. Mai dimentico delle gesta e del valore dei suoi camerati e della prigionia subita. Né delle peregrinazioni successive nella ricerca di lavoro perchè “non cooperante”. Fiero, indomito e consapevole. Una vita che è stata davvero un esempio, quella di Giuseppe De Grada. Per tutti quelli che l’hanno conosciuto ed ammirato. E per quanti, come noi, ne hanno soltanto letto o sentito parlare.