Virus cinese, si allarga il contagio. E in Italia scatta il maxi-sequestro di carne a rischio

Anche Macao ha confermato il primo caso certificato: il paziente è rientrato da Wuhan dove si sospetta che il virus sia stato inizialmente trasmesso dagli animali agli uomini. Nelle maggiori città cinesi vanno a ruba le mascherine per il viso da quando è stato annunciato che la trasmissione da persona a persona è possibile. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare di recarsi se possibile a Wuhan, dove intanto sono state imposte limitazioni nei trasporti, distribuiti termometri ad infrarossi negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e di autobus e vengono disinfettati quotidianamente i trasporti pubblici.

Intanto i test effettuati sull’uomo messo in isolamento in Australia perché sospettato di essere portatore del nuovo coronavirus hanno permesso di escludere l’avvenuto contagio. Ad annunciarlo le autorità sanitarie locali. L’uomo, che presentava difficoltà respiratorie, era rientrato da poco da Wuhan.

Chiuse le chiese a Wuahan

A Wuahan è stata disposta la chiusura temporanea delle chiese cattoliche a Wuhan, in Cina, per contenere le infezioni da coronavirus. Stop alle messe per il Capodanno lunare. Lo riferisce AsiaNews mettendo al corrente delle misure di quarantena obbligatorie per contenere le infezioni. “Il consiglio municipale di Wuhan – spiega l’agenzia di padre Bernardo Cervellera – ha dato indicazioni di non lasciare la città se non in casi davvero necessari. Chiuse le chiese cattoliche di Wuhan, Hankow, Wuchang. Cancellate tutte le messe quotidiane e le messe per il Capodanno”.

E in Italia? Sul virus cinese, per il momento, si naviga a vista…

Carne di provenienza cinese a rischio