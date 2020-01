Confidiamo nello stellone nazionale, nella Speranza di farcela. Il gioco di parole è facile ma il ministro della Salute lo stimola. Il silenzio di Stato sul virus che corre dalla Cina è inquietante.

Sui social le domande non si riescono più a contare, perché sulla salute c’è sempre preoccupazione. E soprattutto quando a contribuire alla paura è un Paese delle dimensioni enormi come quello. Ministro Speranza, è ora di spendere qualche parola di verità, non basta una comparsata a Tg2Post dove è riuscito a non dire nulla di concreto. Perché se uno scienziato come Burioni – simpatico o meno che sia – invita a non sottovalutare i rischi qualche precauzione andrà pur presa. E se dal governo non esce fuori neppure una parola, i timori aumentano. Dice, Speranza, che è in contatto con l’Oms. Standing ovation…

Dalla Cina il rischio di contagio uomo su uomo

Ricapitolando: dalla Cina si diffonde un rischio di contagio. Uomo su uomo, il che atterrisce. Quando arrivò l’allarme aviaria – proclamato dall’organizzazione mondiale della sanità che parlò di pandemia – fu possibile circoscrivere tutto alla sanità veterinaria con gli interventi del caso. Prevenzione al massimo e battaglia in Europa a tutela delle carni italiane fu la linea del Piave di allora. Ancora prima con la Sars, più pericolosa ed egualmente sconfitta.