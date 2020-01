La meravigliosa legge di Bilancio del governo Pd-M5s? Non è tanto meravigliosa. Anzi, nasconde una maxi-stangata che rischia di diventare una tassa occulta. O, per meglio dire, una tassa sull’ombra. Una dimenticanza (per incapacità) o una strategia per aumentare le tasse?

Senza modifiche i Comuni potranno tassare i balconi

Infatti, l’ultima legge di Bilancio ha cambiato la normativa sul canone che si paga per l’occupazione del suolo pubblico. Le novità partiranno dal 2021 e con la loro entrata in vigore si rischia di pagare una “tassa sull’ombra” di balconi e verande. Già oggi la tassa si applica sul cosiddetto ‘soprasuolo’ ma prima era prevista espressamente l’esclusione per balconi e verande, ora saltata. A rilevare la “differenza non di poco conto” è l’avvocato Giuseppe Pizzonia (Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati). Se non ci saranno modifiche, i Comuni potranno applicare la tassa.

Chi ha scoperto la tassa sull’ombra

Cosa si legge nelle nuove disposizioni

“La legge di bilancio 2020, contiene tra le altre cose – spiega Pizzonia a TgCom24 – la revisione dei tributi locali relativi alla occupazione di suolo pubblico. Nel 2021 ci saranno invece i cambiamenti pesanti. Difatti, “Il nuovo canone, come il vecchio del resto, si applica anche alle cosiddette occupazioni del soprasuolo, cioè sull’ombra che i manufatti privati proiettano sul suolo pubblico. Se non che, ed è qui la novità, nelle nuove disposizioni non è stata riprodotta l’esclusione dal pagamento per l’ombra proiettata da balconi, verande e simili, fino ad oggi espressamente prevista dalla legge”.

Dal 2021 si potrebbe pagare la tassa sull’ombra

Dunque, la conseguenza che potrebbe derivare con questa modifica della manovra di bilancio sulla concessione per l’utilizzo del suolo pubblico (a meno di correttivi), è che a partire dall’anno prossimo le amministrazioni comunali potranno “tassare con il nuovo canone anche l’ombra che balconi, verande e simili proiettano su suolo pubblico”.