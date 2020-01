Fratelli d’Italia vola. Il partito di Giorgia Meloni è al 12 per cento. L’appuntamento con i sondaggi politici di Cartabianca lasciano un segnale chiaro. L’istituto a fatto il quadro della situazione per quanto riguarda le intenzioni di voto degli italiani. Ecco quindi i dati a giornata ad oggi 29 gennaio.

La Lega cala di mezzo punto, da 28,7 a 28,2%. Il Pd si attesta dal 19,9 al 20%. I 5 stelle procedono verso la liquefazione e la rilevazioni li dà dal 16,1 a. 15,9%. Poi il dato di Fratelli d’Italia, che ha lasciato di sale i commentatori durante la trasmisione su Rai 3: Fratelli d’Italia sale ancora: e dall’ 11,3 sale al suo massimo storico: il 12 per cento. In salita dello 0,7 per cento. Il partito della Meloni si conferma forza trainante nel centrodestra. Come, del resto avevano confermato i risultati di Emilia Romagna e Calabria. La soddisfazione è alle stelle.

Fratelli d’Italia, l’unica forza a crescere del centrodestra

Forza Italia passa dal 7,3 a 6,9 per cento. Ancora nel tunnel Italia Viva di Matteo Renzi, che va dal 3,9 a 3,6%. Seguono +Europa, in calo dal 3,4 a 3,2%. Scende anche La Sinistra, dal 3,1 a 2,9%. Europa Verde guadagna mezzo punto, passando dall’ 1,9 al 2,4%. percentuali da albumina per Azione di Calenda: si attesta all’ 1,3%, calando. Cambiamo! si trova secondo la rilevazione allo 0,6%, stabile.