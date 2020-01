Primo sondaggio post Regionali: prosegue la cavalcata di Giorgia Meloni, che tallona il M5S

Meloni non si ferma. Il primo sondaggio nazionale post-regionali è di Enrico Mentana. All’alba, durante la maratona elezioni di La7, il direttore del TgLa7 ha anticipato i dati della tradizionale rilevazione di Swg del lunedì sera. Il focus è sul Movimento 5 Stelle. Crollati in Emilia Romagna e in Calabria, oggi i grillini hanno appena 4 punti in più di Fratelli d’Italia, protagonisti in entrambe le regioni di un ottimo risultato (terzo partito in Emilia, sopra l’8%, e all’11% in Calabria).

Sondaggio Mentana: i partiti