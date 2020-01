Fermare la tensione, crescente, tra Usa e Iran. È l’appello che arriva dai vertici di Nato e Onu. Mentre Washington e Teheran non si arrestano le minacce. La decisione di fare un raid contro il generale iraniano Soleimani, ha precisato il segretario generale Nato, Jens Stoltenberg, è stata una “degli Usa e non della Nato”. Poi una precisazione. “Tutti gli alleati sono preoccupati per le attività destabilizzanti dell’Iran nella regione”. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto di dare la massima rilevanza al dialogo. Di fermare l’escalation attraverso la cooperazione internazionale.

Stoltenberg, al termine della riunione straordinaria degli ambasciatori dei 29 paesi della Nato, ha affermato ancora: “Gli alleati hanno affermato che l’Iran non deve mai ottenere l’arma nucleare e si sono detti preoccupati dal programma missilisti dell’Iran”. Teheran, ha continuato, “deve astenersi da ulteriori violenze e provocazioni, serve una de-escalation e comportamenti responsabili e moderazione”. Poi, ancora, la precisazione: “È stata sospesa temporaneamente la missione di addestramento in Iraq”.

Infine un riferimento al confronto con i diplomatici da poco concluso: “Al nostro incontro di oggi, gli alleati hanno espresso il loro forte sostegno alla lotta contro l’Isis e alla missione Nato in Iraq”. Stoltenberg ha spiegato ancora: “La missione di addestramento è importante sia per l’Iraq sia per noi” in quanto è legata alla lotta contro lo Stato islamico. Il segretario generale ha poi posto l’accento “sull’unità mostrata da parte degli alleati” e ha affermato che “un nuovo conflitto non sarebbe nell’interesse di nessuno”.

Guterres, dal canto suo, ha dichiarato di essere in costante contatto con i leader mondiali: “Il mio messaggio è semplice e chiaro: fermare l’escalation, esercitare la massima moderazione, far ripartire il dialogo, rinnovare la cooperazione internazionale”. E ancora: “Le tensioni geopolitiche sono ai massimi livelli di questo secolo, e le agitazioni stanno aumentando. Anche la non proliferazione nucleare non può più essere data per scontata”.