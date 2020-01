Scoperti spacciatori con il reddito di cittadinanza: un’altra beffa a Ragusa

Reddito di cittadinanza, ancora una beffa. Pietà. Si aggiungono gli spacciatori come categoria “beneficiata” dallo stipendiuccio di Di Maio. Non bastavano brigatisti, terroristi, rom, stranieri con lavoro all’estero per smascherare la misura catastrofica voluta dal M5S. Che paghiamo noi tutti con le nostre tasse. Si aggiungono gli spacciatori. E’ accaduto a Ragusa dove la Guardia di Finanza ha scoperto e arrestato spacciatori che percepivano il Reddito di cittadinanza. Dunque, le Fiamme Gialle hanno arrestato una persona e ne hanno denunciata un’altra. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati trovati in possesso di circa grammi 47 di cocaina pronta per essere immessa sul mercato ragusano. Il vero scandalo è che, formalmente disoccupati, sono anche risultati percettori del beneficio di Reddito di cittadinanza.

Spacciatori “stipendiati” da Di Maio