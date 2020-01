Roma, ristoratore e clienti ostaggi di uno straniero ubriaco. La Meloni posta il video: «Tolleranza zero»

Degrado intollerabile nelle città italiane. A Roma, nei pressi della stazione Tiburtina, uno straniero ubriaco ha minacciato senza motivo i clienti di un ristorante. L’ignobile scena è stata filmata da uno dei malcapitati e diffusa in rete. Immediate le reazioni indignate di Fratelli d’Italia e Lega. Giorgia Meloni ha postato il video sulla sua pagina Facebook. «Basta!», commenta la leader di FdI in un post. «Tiburtina, a due passi dalla stazione ristoratore e clienti ostaggi di uno straniero ubriaco. A Roma come in altre città italiane, le stazioni sono ormai ritrovo per delinquenti di ogni tipo. Ecco a cosa hanno condotto anni di politiche buoniste di sinistra. È ora di riportare in Italia legalità e sicurezza: tolleranza zero per chi vorrebbe fare da padrone nelle nostre città e stop zone franche. Magari mandando il prima possibile a casa questo Governo di incapaci…».