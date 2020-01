Bibbiano, la questura conferma la piazza a Salvini

Il prossimo passo sarà un’assemblea convocata per lunedì alle 9, al cinema Metropolis di Bibbiano. “Dato che per noi la priorità sono i cittadini, lunedì sera faremo un’assemblea pubblica a Bibbiano dove capiremo quale è la volontà delle persone. Se vorranno una manifestazione con 7mila persone nella piazza data dalla Questura. O se preferiscono non fare nulla. Salvini – aggiungono – vorrà strumentalizzare questa piazza, lo impediremo”.

Il ritornello non cambia. E Santori rilancia la sfida sui numeri. “La nostra presenza era stata richiesta dagli abitanti di Bibbiano. Quando hanno capito che andava Salvini perché sono stanchi della gogna mediatica della Lega. C’è un’inchiesta della magistratura, è lo sciacallaggio che contestiamo. Lui dice di essere stato invitato, vedremo chi ha ragione contandoci: abbiamo 7mila adesioni via Facebook”.