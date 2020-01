Meloni: «Ecco come il Nutri-Score denigra le eccellenze italiane all’estero» (video)

«Guardate come, grazie al Nutri-Score (programma di etichettatura di un’agenzia del governo francese), le eccellenze nostrane vengono denigrate e danneggiate all’estero. Fratelli d’Italia continuerà a battersi, in Italia come in Europa, contro questo ennesimo attacco al Made in Italy!». Giorgia Meloni continua la sua battaglia contro il Nutri-Score francese che denigra i prodotti alimentari italiani, compresi quelli a marchio Dop o Doc.

Meloni mostra un video

La leader di Fratelli d’Italia pubblica il servizio giornalistico prodotto dal programma giornalistico d’inchiesta Dritto e Rovescio di Rete 4, condotto dal giornalista Paolo Del Debbio. Nel video di due minuti circa, il giornalista inviato fa la spesa a Nizza con una italiana residente nella città francese e poi si recano nella sua abitazione dove c’è anche il marito della donna. Lì assaggiano i vari prodotti, sia francesi che italiani. Ma poi controllando le etichette, notano che i prodotti francesi hanno quasi sempre una lettera A o B, che indica prodotto di buona qualità. Mentre quelli italiani una D che indica prodotto non di buona qualità, su una scala che va da A a F.

L’etichettatura

I tre assaggiano prosciutti e formaggi francesi imbustati e italiani. E si rendono conto che quelli italiani non sono cattivi come indicherebbe l’etichettatura. Il che li lascia interdetti e gli fa porre una domanda semplice: «Come mai succede questo? Perché i prodotti italiani ricevono una etichettatura negativa?». La denuncia della Meloni va oltre la Francia, perché l’etichettatura del Nutri-Score verrà presto adottata in Germania e anche nel resto d’Europa.