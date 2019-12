Il cibo italiano non può essere ostacolato dall’Europa ed è necessaria una forte presa di posizione a tutela dei nostri diritti. La polemica è sempre più forte ed è quanto mai urgente intervenire.

In proposito si registra la posizione della Lega al Parlamento di Strasburgo. “L’Unione Europea mette in un angolo il cibo italiano e dichiara guerra ai prodotti ‘made in Italy’. Ne sono esempio l’olio, il prosciutto e il parmigiano”. Ma sono “alimenti noti per essere alla base della dieta mediterranea. Essa, oltre a rappresentare un regime alimentare di qualità è soprattutto un corretto e sano stile di vita”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti (Identità e Democrazia), membro della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Minaccia ai prodotti e ai cittadini italiani