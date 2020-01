Macron rischia il linciaggio a teatro: manifestanti tentano di aggredirlo durante una prima

Emmanuel Macron e la premiere dame Brigitte hanno rischiato il linciaggio. Letteralmente costretti a fuggire da teatro per evitare la rabbia di alcuni dimostranti. Il presidente francese nella bufera per la riforma delle pensioni da lui proposta, si trovava al Théatre des Bouffes du Nord. Stavano assistendo alla rappresentazione de “La Mouche”, quando un uomo che si trovava anch’egli in sala ha postato sui social una foto della coppia in plate. Sotto la foto era postata l’incitazione ai militanti ad intervenire fuori dal teatro: “Qualcosa si sta preparando, la serata sarà movimentata”, ha scritto su Twitter.

Si trattava di Taha Bouhafs, un cosiddetto “giornalista militante”, che è successivamente stato fermato. A un certo punto, un gruppo di trenta persone haquindi cercato di fare irruzione all’interno dell’edificio. La polizia ha prontamente respinto i contestatori, ma la coppia presidenziale è stata costretta a scappare in fretta e furia per evitare il peggio e mettersi così in sicurezza. Dopo una decina di minuti, Macorn è riapparso in sala, da solo, e lì è rimasto fino al termine dello spettacolo.

Macron se ne va tra i “buu” della folla

Taha Bouhafs, militante e in passato fermato più volte dalle forze dell’ordine, ha scritto su Twitter un messaggio chiaro:: “Sono seduto tre file dietro al presidente. Ci sono militanti da qualche parte qui intorno, chiedo a tutti di venire. Si prepara qualcosa… la serata rischia di essere movimentata”. Pertanto, l’appello non è caduto nel vuoto. Testimoni hanno riferitoalla rete Lci: “Qualcuno della sicurezza è sceso in direzione del parterre, una quindicina di persone si sono alzate e abbiamo visto che c’erano Emmanuel e Brigitte Macron. Se ne sono andati correndo. Dieci minuti dopo, Macron è tornato in sala, da solo”.

Le cariche della polizia e l’auto blindata

I militanti del movimento contro la riforma delle pensioni sono rimasti fuori dal Théatre des Bouffes du Nord per manifestare contro Macron. Davanti all’ingresso, nel frattempo blindato dagli agenti, i dimostranti hanno scandito slogan minacciosi. Una volta terminato lo spettacolo, attorno alle 23, il presidente è tornato all’Eliseo a bordo di un’auto blindata. Il suo convoglio è stato salutato dai “buu” della folla. Nel frattempo il giornalista Taha Bouhafs è stato arrestato e accusato di aver provocato i disordini. e Bigitte