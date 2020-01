Luca Parmitano colleziona un altro record: è l’astronauta con più ore in passeggiate nello spazio

Un successo dietro l’altro. Luca Parmitano è l’astronauta che ha collezionato più ore in passeggiate spaziali. È stata un successo anche la quarta e ultima passeggiata spaziale della missione Beyond. L’astronauta ha conquistato un nuovo record. È stato il primo comandante italiano della Stazione Spaziale e il primo astronauta non americano ad avere guidato un’attività extra-veicolare. Luca Parmitano è ora l’astronauta dell’Esa ad avere trascorso più tempo esterno della Stazione Spaziale.

