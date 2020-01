La Meloni avvisa Salvini: «In Puglia il candidato è Fitto, per me la parola è sacra»

La riflessioni sulle elezioni appena svoltesi, è affidata ai giornali, questa mattina. « In Emilia Romagna forse sarebbe servito un maggior gioco di squadra. Noi siamo una realtà plurale, è la nostra forza. Dare l’impressione che ci sia un solo partito in campo non sviluppa al meglio la nostra grande potenzialità. Una maggiore condivisione aiuta sempre». La leader di FdI, intervistata dal “Corriere della Sera”, invita il centrodestra a muoversi con compattezza, in vista dell’obiettivo nazionale. «Abbiamo detto sì alla Borgonzoni, ci siamo assunti la responsabilità di sostenerla, ci siamo battuti pancia a terra perché vincesse. Non recriminiamo. Come lo abbiamo fatto noi, siamo certi lo faranno anche gli altri alle prossime Regionali, in Puglia e nelle Marche dove abbiamo indicato Fitto e Acquaroli». E rispetto ai dubbi che avanzerebbe la lega sulla candidatura alla presidenza della Puglia, la Meloni afferma. «Sono schermaglie locali. Io sono una donna di destra,. E non ho motivo di dubitare della parola di Salvini come lui non ha mai avuto motivcio di dubitare della mia».