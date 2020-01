Iran, l’ayatollah Khamenei dichiara guerra agli Usa. E l’Italia si “ritira” da Baghdad

Si tratta di un fatto nuovo per la leadership iraniana, dal momento che dalla Rivoluzione islamica del 1979 Teheran ha quasi sempre mascherato i suoi attacchi dietro azioni di propri inviati nella regione. A lanciare un appello a “, anche il comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana (i Pasdaran), il generaleIl militare è intervenuto durante la cerimonia nella piazza centrale di Kerman , nel sudest dell’Iran, dove oggi verrà sepolto Soleimani.

Intanto il parlamento di Teheran , il Majlis, ha approvato un disegno di legge urgente che riconosce come “una organizzazione terroristica” il comando del Pentagono. E ritiene ”terroristi” coloro che agiscono per suo conto, assoggettandoli alle sanzioni iraniane. Lo riporta l’agenzia di stampa Irna. La votazione appare una risposta alla decisione di aprile del presidente americano Donald Trump. Che aveva inserito i Guardiani della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, nella lista delle “organizzazioni terroristiche”.

Parlando a una folla di centinaia di migliaia di persone, Salami ha descritto Soleimani come ”un martire” e una grande minaccia per i nemici dell’Iran. ”Lo vendicheremo”, ha aggiunto tra le urla della folla che chiedeva ”morte a Israele”.

Via dalla base Usa i soldati italiani a Baghdad. Lo scrive stamani il quotidiano La Stampa, secondo cui il trasferimento dal compound “Union 3” ha riguardato tutti gli uomini italiani impegnati nell’operazione di addestramento delle forze di sicurezza irachene, una cinquantina di carabinieri. Ed è stato deciso dallo Stato maggiore della Difesa in accordo con i vertici della Nato. Anche la Germania ritirerà alcune delle sue truppe schierate in Iraq nell’ambito della della coalizione anti Isis. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Berlino.