La maledizione di Paragone si abbatterà sugli elettori grillini. Perché si chiederanno “che male abbiamo fatto”…. Si sono fatti fregare da una banda di impostori che si sono aggrappati al potere. Costi quel che costi. Non vogliono mollare la presa, e se dai fastidio, ti cacciano.

Ma c’è da scommettere che questo non sarà il caso De Falco o di quanti altri se ne sono andati o sono stati espulsi dai Cinquestelle, senza provocare chissà quali sfracelli. Ma liberarsi di Gianluigi Paragone rischia di causare danni grossi. Perché si svela il grande inganno.

Meloni: “Erano gli antisistema, ne sono diventati i guardiani”

Nota la Meloni: “Erano gli antisistema nelle urne, sono diventati i guardiani del sistema. In Italia e come in Europa”. In una frase, esattamente quello che è accaduto, una colossale giravolta che non può e non poteva restare senza conseguenze.