”Sabato Forza Italia a Roma riparte. Silvio Berlusconi mi ha nominato commissario del nostro partito nella Capitale. Il primo incontro si terrà sabato alle ore 16 all’hotel Universo. Parteciperanno militanti, dirigenti, parlamentari, ma soprattutto coloro che vogliono condividere un’azione di rilancio del partito. Porte aperte a sostenitori di ieri e a nuovi amici. L’incontro sarà aperto da una mia relazione, che indicherà le iniziative concrete che intendiamo assumere, e sarà concluso dal vicepresidente del partito Antonio Tajani.

Appuntamento sabato all’Hotel Universo

“Roma – aggiunge – sta morendo, distrutta dalla Raggi, una persona irresponsabile e incapace, come del resto tutti gli esponenti del movimento grillino. Se il ’68 voleva portare la fantasia al potere, l’ondata antipolitica ha portato l’ignoranza al potere. Forza Italia sarà decisiva per sconfiggere la Raggi e far vincere il centrodestra unito alle elezioni di Roma. Lanceremo sabato una forte offensiva, torneremo nei quartieri, nelle periferie, tra le categorie, con i cittadini, per un progetto concreto di rilancio di Roma Capitale. Che deve anche avere risorse e poteri adeguati per svolgere la sua funzione. Forza Italia c’è e sarà in campo. Quella di sabato non è soltanto una sfida che riguarda una grande città, ma una sfida nazionale che contribuirà al rilancio dell’azione politica di Forza Italia e di Silvio Berlusconi”, conclude Gasparri, nella dichiarazione ripresa anche dalla pagina Fb 7Colli.

Gasparri è comissario di Forza Italia dal 10 gennaio

Il 10 gennaio scorso, Berlusconi ha nominato commissario cittadino di Roma il senatore Maurizio Gasparri, coordinatore dei responsabili degli Enti locali. Lo rende noto l’ufficio stampa di FI. “Ringrazio il Presidente Berlusconi per la fiducia espressa nei miei confronti affidandomi sia il compito di coordinare i responsabili del settore Enti Locali, sia il ruolo di commissario di Roma del nostro partito. Avverto l’impegno di entrambe queste funzioni in un momento difficile ma certamente fondamentale per la riorganizzazione e il rilancio di Forza Italia, sia nell’ambito degli Enti Locali che nell’ambito della Capitale. Opererò come sempre con dedizione ed impegno e con la massima lealtà nei confronti del leader del nostro partito”.