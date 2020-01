Carbone alla sindaca Raggi nel giorno dell’epifania. Il messaggio del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, rilanciato dalla pagina Facebook 7 Colli è forte e chiaro. Il Campidoglio lo recepirà? certo, più chiari di così, l’esponente azzurro e la delegazione di Forza Italia in Campidoglio, non potevano essere. Così come, dopo il caos rifiuti a Roma. Il deliro della discarica proposta prima a Tragliatella, poi spostata a Monte Carnevale. L’incubo trasporto pubblico che perde pezzi e mezzi ad ogni tratta urbana. La città trasformata in una giungla in cui regna il degrado e bivaccano cinghiali e topi: anche questi sono tutti messaggi netti di una inadempienza dell’amministrazione capitolina non in grado di gestire una situazione allo sbando da troppo.

Gasparri porta il carbone alla Raggi

E così, spiega Gasparri e riferisce 7 Colli su Facebook: «Con i giovani di Forza Italia di Roma, guidati da Simone Leoni, mi sono recato in Campidoglio per portare simbolicamente del carbone alla Raggi nel giorno della Befana. Un sindaco così inadeguato, incompetente e incapace non si era mai visto a Roma. La sua inettitudine oscura tutti gli errori e gli sbagli che ci sono stati nel passato. Roma è invasa dalla spazzatura ed è distrutta dalla incompetenza dei grillini. Il carbone è più che meritato per la Raggi, che dovrebbe sgombrare il campo». Un ‘invettiva che non lascia margini al dubbio o a una possibilità di assoluzione nel giudizio negativo sull’operato grillino. Tanto che, nella sua conclusione, Gasparri tira in ballo lo stesso padre nobile del Movimento. «Grillo ha generato una classe di politici incompetenti e impreparati che sta devastando le città è l’Italia. Dalla Raggi a Di Maio, è difficile trovare persone peggiori. Raggi vattene, come ti hanno urlato i ragazzi di Forza Italia sulla piazza del Campidoglio». Replicherà la sindaca all’iniziativa che Gasparri, e il gruppo di Forza Italia con lui in Campidoglio, le hanno tributato?

In basso il video di un momento di Gasparri con il gruppo di Forza Italia di Roma in Campidoglio per portare il carbone alla Raggi. Ed Esortarne le dimissioni… (Video preso dalla pagina Facebook 7 Colli)