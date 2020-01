Coronavirus: la lunga notte della Costa Smeralda, tra disagi, fatalismo e gruppi di preghiera

Passata la paura, sono rimasti i disagi. In fondo piccola cosa, rispetto al rischio di rimanere bloccati in quarantena per il Coronovirus. I passeggeri della nave Costa Smeralda, rimasta ferma nel porto di Civitavecchia per due sospetti casi di contagio, che poi si sono rivelati negativi, hanno ripreso a sbarcare stamattina, dopo che nella serata di ieri era arrivata la rassicurazione sul fatto che non vi erano pericoli. Contemporaneamente, è stato dato anche il via libera alla partenza per i circa mille passeggeri che dovevano imbarcarsi e che la compagnia aveva sistemato in albergo in attesa delle risposte dello Spallanzani, dove erano stati inviati i campioni prelevati alla coppia di turisti cinesi influenzati.

Pollici alzati e sorrisi: lo sbarco dalla Costa Smeralda

In generale, comunque, l’umore è risultato alto tra i passeggeri dello scampato pericolo. Fra i primi a scendere in mattinata sono stati un uomo e una donna polacchi, marito e moglie che hanno salutato la terra ferma con il segno del pollice alzato. Un’altra coppia, Luciano e Laura, di Milano, ha assicurato di stare “benissimo”, spiegando che è la prima volta che mettono piede a terra, da quando si sono imbarcati una settimana fa. “Erano più preoccupati i giovani che noi”, hanno detto all’Adnkronos, raccontando di essere degli habitué dei viaggi in nave. “Siamo già alla quindicesima crociera e a novembre scorso ne abbiamo prenotata un’altra per maggio prossimo. Due volte – hanno aggiunto – siamo stati sulla Costa Concordia con Schettino comandante”.

“Gli asiatici avevano la mascherina, noi…”

Alcuni passeggeri hanno raccontato di aver vissuto con disagio la lunga sosta obbligata, anche per via della carenza di informazioni. “Il disagio maggiore – ha riferito un passeggero – è stato rimanere una intera giornata senza bagagli, avendo dovuto lasciare le stanze. Saremmo dovuti sbarcare alle 9 del mattino, si sono limitati a dirci che c’erano forti ritardi”. “Mezz’ora di controlli sanitari poi 3 ore di buco. Ci hanno lasciati da soli con poca comunicazione. Abbiamo saputo tramite i siti quello che in realtà stava accadendo”. Il disagio maggiore, però, secondo il passeggero è stato “esser stati tutto il giorno senza cabina, preoccupati per i 750 asiatici a bordo, loro con la mascherina“.

Sulla Costa Smeralda anche un gruppo di preghiera

Ha lamentato la scarsa informazione anche un altro gruppo di passeggeri della Costa Smeralda, senza però drammatizzare troppo la circostanza. Dunque, la notte non preventivata in nave, tutto sommato, è passata con una certa ansia, ma senza troppi disagi. E c’è stato pure chi, tra chi è rimasto a bordo, si è affidato alla Madonna, organizzando gruppi di preghiera, come riferito da una passeggera nel corso della trasmissione Storie italiane di Eleonora Daniele su Rai 1. “Non avevamo informazioni, ci chiamavano i parenti da casa preoccupati, mentre noi eravamo tranquilli a bordo”, hanno riferito. “Ai gruppi che per primi sarebbero dovuti scendere ieri hanno fatto compilare un foglio per scaricare le responsabilità in caso fossero sbarcati prima degli esiti dei test medici. Poi abbiamo saputo intorno alle 19 che il sindaco si era opposto a farci lasciare la nave, ma noi non abbiamo avuto paura. Siamo stati trattati benissimo”.

Il coraggio del sindaco di Civitavecchia

Qualche disagio in più, invece, sembra averlo vissuto chi ha voluto lasciare la nave appena arrivato il via libera a scendere. “Siamo scesi alle 23,15, dopo una giornata intensa e pesante, più che altro per lo spavento, visto che poi si è rivelata la solita commedia all’italiana”, ha commentato Giuseppe, prendendosela con il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che aveva deciso di opporsi allo sbarco. Una decisione coraggiosa, presa in via precauzionale, in attesa che fossero fugati tutti i dubbi sulla natura del virus. Già nella mattinata di ieri, infatti, il primo cittadino aveva mandato una Pec alle autorità competenti, chiarendo che non avrebbe messo a rischio la salute dei suoi concittadini e che avrebbe dato il via libera allo sbarco solo dopo il benestare dello Spallanzani.